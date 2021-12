Preta Gil se declara para o filho aniversariante

A cantora Preta Gil usou seu perfil oficial no Instagram para desejar parabéns a Francisco, seu filho com o ator Otávio Muller.

Ela publicou uma montagem com várias fotos do filho, mostrando as mudanças desde quando ele nasceu até os dias atuais, ao lado da filha Sol.

Na legenda, Preta escreveu: "Hoje o amor da minha vida faz 21 anos, meu melhor amigo, meu parceiro, meu cúmplice. Você é a minha melhor parte e nunca estivemos tão ligados, tão unidos. Parabéns filho, que Deus continue te abençoando que você possa continuar sua vida com muita luz, morro de orgulho de você! E obrigada por me fazer sentir esse amor que nunca vi igual que é a nossa SOL! Mamãe te ama infinito!".

