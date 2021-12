Preta Gil rebate posicionamento polêmico de Rosamaria Murtinho sobre Covid-19

A atriz global Rosamaria Murtinho utilizou o perfil no Instagram, no sábado, 2, para pedir à imprensa que pare de informar o número de mortes causadas em decorrência do novo coronavírus.

“Falem no número de recuperados. Nós idosos iríamos agradecer”, sugeriu a atriz de 85 anos. Na sequência, a cantora Preta Gil fez um alerta à amiga.

“Querida e amada amiga, eu entendo sua aflição, mas infelizmente muitos não respeitam as regras sabendo que o número de mortos só aumenta todos os dias. Imagina se só divulgam os curados? Eu nem sei o que acontece! A situação é grave e triste mesmo, mas vamos vencê-la”, comentou a cantora, que foi infectada com a doença em março do ano passado.

Nas respostas, apareceram aqueles que concordaram com Preta Gil. Um deles refletiu: “É aflitivo, mas necessário. E sem contar que existem sequelas. Não necessariamente a pessoa fica ‘recuperada’ da Covid. Acho errado afirmar isso“. Mais um continuou: “Pela falta de empatia dos maiores vetores de transmissão, fala-se tanto. Tenho amigos na saúde e eles estão exaustos“.

Também teve os que concordaram com o posicionamento de Rosamaria Murtinho, como um que escreveu o seguinte: “O problema é que só falam os mortos e fica parecendo que ninguém se recupera. Essa doença mata assim como muitas outras e assim como muitas outras há pessoas que se recuperam“.

adblock ativo