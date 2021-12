Preta Gil faz tatuagem em homenagem à neta

A cantora Preta Gil resolveu homenagear sua neta, a pequena Sol de Maria, de apenas quatro meses, com uma tatuagem. Ela pediu para escrever o nome da menina, abaixo de uma antiga, em que aparece o nome de seu filho e pai do bebê, Francisco.

Na noite do sábado, 26, Preta usou seu perfil no Instagram para mostrar o resultado do desenho feito no estúdio carioca Thankful. Na legenda da publicação, a cantora não poupou palavras para se declarar. "Minha vida no coração e na pele, meus amores Francisco Gil e #soldemaria", escreveu.

Os internautas elogiaram a iniciatva da cantora. "Amei a tatoo", escreveu uma seguidora. "Linda!", disse outra. "Arrasou", falou uma terceira.

Minha vida no coração e na pele, meus amores @franciscogil e #soldemaria valeu @thankful_oficial @leandrothankful e @dodomedeiros e @luizsiberiantattoo amei seu traço !! #familia #obrigadaDeus Uma foto publicada por Preta Gil (@pretagil) em Mar 26, 2016 às 5:15 PDT

