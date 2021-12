Preta Gil diz ser feliz com 25kg a mais

Preta Gil usou o aplicativo Snapchat para conversar com os fãs na madrugada desta terça-feira, 22. Ela revelou ser mais feliz agora do que na época em que comandou o programa Caixa Preta, na Band, em 2003. "Eu pesava só 25 kg a menos que hoje, mas era infeliz, tomava muito remédios. Estou tão mais feliz hoje com 25 kg a mais, sem remédio e saudável", disse.

Ela também falou um pouco sobre a experiência de apresentar um programa. "Não sei se lembram que eu tive dois programas. Um deles, o Caixa Preta, foi em 2003, quando estava começando na carreira. Eu gritava, era louca, histérica e ainda tomava remédio pra emagrecer", afirmou.

Depois de ter atuado em duas novelas, Caminhos do Coração, da Record, em 2007, e Agora é Que São Elas, da Globo, em 2003, Preta diz que quer voltar a ter um programa. "Eu quero, mas quando for mais velha", falou.

