Prestes a completar 50 anos, Cindy Crawford lança livro e posa nua

"Nós não acreditamos que essa mulher vai fazer 50 anos!" Essa é a frase estampada na capa revista "Off Camera", do fotógrafo Sam Jones, na qual Cindy Crawford aparece nua. A modelo, que fez sucesso nos anos 1990, permanece um ícone de beleza - e a foto de Jones não deixa espaço para dúvidas.

Cindy completa 50 anos no dia 20 de fevereiro do ano que vem, mas lançou nesta terça-feira, 29, nos Estados Unidos, um livro de memórias. Intitulada "Becoming Cindy Crawford", a publicação reúne as 150 fotos mais marcantes de sua carreira, além de histórias e lições que aprendeu ao longo dos anos. Ela conta, por exemplo, como lidou com o fato de aos 17 anos ganhar cinco vezes mais dinheiro que seus pais, que posar para a Playboy pode, sim, ser uma declaração de feminismo e, finalmente, como se tornou, nas palavras da revista Vanity Fair, "Cindy, Inc.".

Our #CindyCrawford issue is now available...and it is awesome. Get it here: https://offcamera.com Uma foto publicada por Off Camera (@offcamerashow) em Set 29, 2015 às 7:30 PDT

