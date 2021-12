Prematuro, bebê de Chrissy Teigen e John Legend morre após parto

A modelo e apresentadora norte-americana, Chrissy Teigenm, de 34 anos, veio por meio das redes sociais, na madrugada nesta quinta-feira, 1, para informar que o seu filho com o cantor John Legend, 41 anos, havia morrido após o parto.

Prematuro, o bebê não resistiu as complicações após o nascimento. "Ele sempre será Jack para nós. Jack lutou tanto para fazer parte de nossa pequena família, e ele será, para sempre. Para o nosso Jack: lamento que os primeiros momentos de sua vida tenham sido recebidos com tantas complicações, que não pudemos dar a você a casa de que precisava para sobreviver. Nós sempre te amaremos", escreveu Chrissy no Instagram.

Casada com Legend desde 2013, a artista é mão de Luna e Miles, de 4 e 2 anos, respectivamente. Sem informar o mês de gestação - especulasse que o bebê teria cerca de três meses de vida - Chrissy sofreu com fortes crises hemorrágicas durante a gravidez.

"Estamos chocados e com um tipo de dor profunda de que você só ouve falar por aí. Aquele tipo de dor que nunca sentimos antes. Nunca fomos capazes de estancar a hemorragia e dar ao nosso bebê os nutrientes que ele precisava, apesar das bolsas e bolsas de transfusões de sangue. Simplesmente não foi o suficiente", declarou.

