Prefeito de Tupi Paulista se defende de Munhoz e Mariano

Osvaldo Benetti, prefeito da cidade Tupi Paulista, em São Paulo, deu sua versão sobre a confusão com Munhoz e Mariano. Em nota publicada na página da prefeitura no Facebook, ele se defendeu das críticas feitas pela dupla sertaneja durante um show, que aconteceu no último sábado, 8.

Entre outras coisas, o prefeito cita exigências exacerbadas - como uma academia de ginástica exclusiva para Mariano se exercitar e um jogo de futebol em uma cidade vizinha (com o intuíto evitar o assédio dos fãs) para Munhoz -, o atraso da equipe da dupla para montar som, luz, etc e a "falta de educação, profissionalismo e arrogância" de um produtor dos sertanejos.

Muitos falam e comentam, mas poucos podem imaginar o que realmente aconteceu !!Em primeiro lugar gostaria de deixar... Posted by Prefeitura Municipal de Tupi Paulista on Quarta, 12 de agosto de 2015

