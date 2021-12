Possível termino de Léo Santana e Lore Improta movimenta redes sociais

De casamento marcado, ao que tudo indica Lorena Improta e Léo Santana estão com o relacionamento abalado. A última vez que um término aconteceu foi em julho do ano passado. No entanto, os dois retomaram o namoro poucos meses depois, passando o réveillon juntos, em Fortaleza. Pessoas ligadas ao casal relataram ao Portal A TARDE que o cantor e a dançarina se desentenderam recentemente.

Indícios do término

No último domingo, 19, a influencer apareceu sem aliança no show de Luan Santana, em Salvador, e sem a companhia do cantor, que estava na capital baiana. Além disso, Lore foi sozinha ao casamento do comediante Carlinhos Maia com Lucas Guimarães, que ocorreu na noite de terça-feira, 21.

Por sua vez, Léo Santana chegou a deixar de seguir Lorena no Instagram temporariamente, assim como, não a parabenizou pela vitória no reality show "Deixa eu Dançar", do GNT. Mesmo com nenhuma das partes vindo a público oficializar a informação, os fã clubes de ambos já estão questionando o possível rompimento nos perfis da dupla.

Contatada, a assessoria de comunicação do artistas não deu retorno até a publicação desta notícia.

