Porchat fica preso em alagamento no Rio; veja vídeos

Fábio Porchat ficou com água da chuva até o joelho enquanto tentava chegar ao teatro na noite do sábado, 12. O humorista narrou sua 'aventura' nas redes sociais com vídeos do alagamento.

"Essa é a minha realidade. Indo para o teatro em cima da grade. Eu estou com medo de cair no bueiro. Acabei de ver a cobra saindo do Jardim Botânico. Virou uma piscina. Tentei caminhar, mas acho que não vou conseguir", comentou.

Deu ruim aqui... Um vídeo publicado por @fabioporchat em Mar 12, 2016 às 3:02 PST

Eu saí com a água no joelho e cinco minutos depois aconteceu essa cena narrada pela minha Galvã Buena @natalymega #Tijuca Um vídeo publicado por @fabioporchat em Mar 12, 2016 às 4:34 PST

Um vídeo publicado por @fabioporchat em Mar 12, 2016 às 5:39 PST

Teatro, a saga! Um vídeo publicado por @fabioporchat em Mar 12, 2016 às 5:42 PST

