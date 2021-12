Porchat explica como convenceu Sasha a ir ao seu programa

O apresentador Fábio Porchat vai receber uma convidada inédita na estreia do seu programa na Rede Record. Fábio vai conversar com Sasha, que nunca foi a nenhum programa como entrevistada. A atração vai ao ar nesta quarta-feira, 24.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do jornal "O dia", Porchat comentou o que precisou fazer para conseguir esse bate papo com a filha da Rainha dos Baixinhos.

"Eu liguei primeiro para a Xuxa para saber o que ela achava. A Xuxa falou que achava que ela não ia topar. Mas eu quis tentar, pedi o telefone dela e mandei mensagem. Depois eu recebi uma mensagem da Xuxa dizendo que, pela primeira vez, a Sasha havia considerado a hipótese de dar uma entrevista. Então calhou dela (Sasha) ir na minha festa com as amigas. Minha namorada e eu saímos para jantar com ela e a gente conversou. Fizemos todo um convencimento", brincou ele.

Ainda na entrevista, o humorista falou dos cuidados que precisou ter antes colocar Sasha na frente das câmeras.

"Um programa todo cuidando dela. Os quadros do programa a gente fez junto com ela. Foi tudo pensando nela, porque quando você bota alguém que nunca deu uma entrevista na frente de uma plateia, a pessoa pode assustar", disse ele, comemorando o resultado: "foi tranquilo... As pessoas nas ruas fizeram perguntas para ela... Sasha é a anônima mais famosa do Brasil".

