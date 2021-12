'Porcaria por porcaria, fiquem no SBT', dispara Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos voltou a fazer polêmica. Desta vez, durante a exibição do programa deste domingo, 15, o dono do SBT chamou a atenção da plateia e dos telespectadores ao fazer um comentário sobre a emissora.

"Vocês que estão em casa, não troquem de canal. Porcaria por porcaria, fiquem aqui no SBT”, disparou ele, arracando risos do público.

No Twitter, alguns internautas chegaram a fazer memes e piadas com o comentário de Silvio. "'Porcaria por porcaria fiquem aqui', sem dúvida Silvio Santos é a melhor pessoa", disse um seguidor. "Berro que eu dei com Silvio Santos dizendo 'e vc que está assistindo não troque de canal! Porcaria por porcaria aqui no SBT', brincou outra.

"Porcaria por porcaria fique aqui" kkkkkkk Já pararam para agradecer por vivermos na mesma época que esse homem?! Amo! 👑📺 pic.twitter.com/fh33dDTOkR — Hugo Gloss (@HugoGloss) 15 de outubro de 2017

Hoje eu tô só o Silvio Santos: "porcaria por porcaria, fica comigo!" — Matheuso (@theuzcedric) 16 de outubro de 2017

"Porcaria por porcaria fiquem aqui" huashauhsua sem duvida Sílvio Santos melhor pessoa pic.twitter.com/YIYJ1UGLpT — Luiz Filipe Costa (@lfilipecosta) 16 de outubro de 2017

