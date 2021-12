Polícia nega investigações contra Brad Pitt

O departamento de polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, negou nesta quinta-feira, 22, as investigações sobre as supostas agressões do astro Brad Pitt aos seus filhos. "LAPD não está lidando com qualquer tipo de alegação ou notícia de que houve abuso infantil feito pelo senhor Brad Pitt", publicou a polícia em comunicado no Just Jared.



Segundo o site internacional TMZ, o real motivo do divórcio entre o casal Angelina Jolie e Brad Pitt seria os maus-tratos que o ator tem cometido com os filhos. O TMZ ainda confirma que a atriz, que segue na luta pela custódia total das crianças, teria dito a amigos próximos que Brad faz uso excessivo de drogas e álcool, o que o deixa muito agressivo.

