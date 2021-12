Playboy brasileira ainda não decidiu se vai abolir nudez

Apesar da versão americana da Playboy ter anunciado o fim da nudez nas páginas da revista nesta segunda-feira, 12, a edição brasileira ainda vai estampar mulheres nuas, pelo menos por enquanto. "Acho pessoalmente que faz todo sentido o que o Hefner faz. Estamos gradativamente perdendo com o nu. Mas precisaremos pensar no como fazer a transição. Teremos muito o que pensar e debater. Mas posso garantir que agora não há nada decidido. Mas no fundo é uma discussão instigante", disse o diretor de redação da publicação, Sérgio Xavier, ao jornal Extra.

Ele explicou que as edições da Playboy pelo mundo têm autonomia para decidir o que mostrar. "Não sabemos ainda como vai ser o processo nos EUA, não houve qualquer comunicado aos parceiros. Mas a 'Playboy' tem a tradição de respeitar muito os mercados locais, deixar que cada país decida o que é melhor e como fazer", afirmou.

Como exemplo, Sérgio Xavier usou os anos 70, quando a Playboy internacional já exibia nudez de todas as formas, enquanto no Brasil a revista não exibia nu frontal. "Lembra que nos anos 70 não tinha nu frontal nem dois seios ao mesmo tempo nas fotos da 'Playboy Brasil? Coisas da censura", lembrou.

adblock ativo