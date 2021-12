Playboy anuncia fim de revista com nudez

A Playboy americana anunciou nesta terça-feira, 13, que vai parar de publicar fotos de mulheres completamente nuas, a partir de março 2016, devido à concorrência de sites pornográficos.

De acordo com o chefe executivo da Playboy, Scott Flanders, o acesso fácil e grátis à pornografia online tirou todo o impacto desse tipo de conteúdo.

"Agora você está a um clique de distância de qualquer ato imaginável de sexo gratuitamente. E isso é ultrapassado nesta conjuntura", afirmou ele, em entrevista ao New York Times.

Apesar da mudança agendada para o próximo ano, a Playboy já vinha fazendo experimentos para um público novo. Em agosto de 2014, o site da revista parou de publicar nudez. Isso resultou na diminuição da idade média os leitores, que passou de 47 anos para 36, e o tráfego aumentou de 4 milhões para cerca de 16 milhões.

Agora a edição impressa irá contar apenas com fotos provocativas, mas permitidas para menores. "Um pouco mais acessível, um pouco mais intimista", garante o diretor de conteúdo, Cory Jones.

As colunas de sexo serão focadas em experiências femininas mais positivas. A Playboy manterá entrevistas com profundidade e ficção. "Não me entenda mal. Meu eu de 12 anos está muito desapontado com meu eu atual. Mas é a coisa certa a se fazer", comentou Jones.

