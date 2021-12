Pivô da crise no casamento de Bündchen pede escolta policial

A ex-babá dos filhos de Ben Affleck e Jennifer Garner, Christine Ouzounian - apontada como pivô da separação dos atores -, precisou recorrer à escolta policial. Segundo o site E! News, a mulher estava sendo perseguida por paparazzi.

Christine ganhou mais destaque durante a semana, quando teve seu nome associado também com a crise no casamento da modelo Gisele Bündchen com o jogador de futebol americano Tom Brady.

adblock ativo