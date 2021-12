Pitty mostra gravidez na rede social

A baiana Pitty deixou os fãs em polvorosa ao postar uma foto em que exibe a barriguinah de grávida. Ela posou de top e short, e nem colocou legenda na imagem.

Pitty, que é casada com Daniel Weksler, baterista da banda NX Zero, anunciou a gravidez no dia 1º de abril. "Eu tô grávida! Era uma coisa que eu e Dani queríamos muito, por causa dos compromissos assumidos adiamos, mas aconteceu. Tô aqui, gravidinha e muito feliz com a expectativa dessa nova aventura", escreveu na época do anúncio.

