Pitt e Jolie participarão de plano de aconselhamento para casais recém-separados

O Departamento de Crianças e Serviços Familiares (DCFS, na sigla em inglês) do Condado de Los Angeles (EUA), que equivale ao nosso Conselho Tutelar, recomendou que Angelina Jolie e Brad Pitt participem de um programa temporário de aconselhamento e visitação.

A informação é da revista americana "People". Segundo as fontes da publicação, os astros farão parte de um plano estruturado para tomada de decisão para casais recém separados criado pelo DCFS até o dia 20 de outubro.

Os seis filhos do casal, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox permanecerão com Jolie em Los Angeles. Pitt poderá visitá-los, mas terá que se submeter a testes de álcool e de drogas. Eles concordaram em participar de sessões de terapia, tanto individualmente quanto em família. Uma fonte ligada ao ator afirma que ele levará o assunto muito a sério, realizando todos os testes que forem pedidos pelo Departamento.

Angelina Jolie entrou com um pedido de divórcio no último dia 19. Ela estaria separada do ator desde o dia 15 após uma suposta briga entre Brad Pitt e o filho Maddox, à bordo do avião particular da família, o que levou o DCFS abrir um inquérito para investigar o caso.

