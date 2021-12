Pipo Marques é agredido por ex de Vinna Calmon em restaurante na Barra

O músico Pipo Marques, filho do cantor Bel Marques, envolveu-se em uma confusão na noite deste domingo, 28, e acabou sendo agredido durante a festa "The Brunch". O evento acontecia no restaurante Pereira, no bairro da Barra, em Salvador.

A assessoria do artista confirmou ao Portal A TARDE que Pipo, que faz parceria com o irmão Rafa Marques, foi agredido pelo ex-namorado da vocalista da banda Cheiro de Amor, Vinna Calmon, o advogado Carlos Magnavita Jr.. A agressão ocorreu na parte interna do restaurante.

Ainda de acordo com a assessoria, Pipo moverá uma ação contra o agressor. Segundo a coluna desta segunda-feira, 29, de Léo Dias, do jornal "O Dia", Carlos Magnavita Jr. teria agredido Pipo por motivo de ciúmes de Vinna.

Léo Dias ainda contou que, após a agressão, amigos do músico o separaram do agressor, que continuou fazendo ameaças a ele do lado de fora do restaurante. O artista deu queixa na 14ª Delegacia de Polícia da Barra.

*Sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

