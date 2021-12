Piovani reclama do presente de Pedro Scooby para o filho

Luana Piovani se mostrou insatisfeita com o presente do ex-marido, Pedro Scooby, para o filho do casal, Dom, de 9 anos. Na manhã deste sábado, 26, em tom de ironia, ela agradeceu ao surfista por ter presenteado o menino com um chip para colocar no celular.

Através dos stories, Luana mostrou o filho distraído com o aparelho eletrônico, durante as refeições. "Eu não poderia deixar de registrar meu agradecimento, senhor Pedro Scooby. Olha o presente que você deu para o nosso filho. Botou um chipzinho no celular", disse.

Pivoani disse que agora perdeu a atenção do menino. "Agora ele já tomou café comigo, não tomando café da manhã comigo e agora vai almoçar. Que maravilha essa nova geração!", completou a modelo.

Luana Piovani reclama de presente de Pedro Scooby para filho mais velho pic.twitter.com/DfsbhAEBdz — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) June 26, 2021

