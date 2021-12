Piovani diz que pagou R$ 15 mil à polícia para não ser presa

A atriz Luana Piovani revelou que foi obrigada a pagar propina no valor de R$ 15 mil à polícia para não ser presa, após ser flagrada com maconha. O fato aconteceu em Búzios, quando ela estava com 20 anos.

A revelação foi feita à revista "Playboy" deste mês. "Foi punk. Terror e pânico. Fui parar na delegacia. Praia, né? Eles viram a minha vulnerabilidade. Estava com um namorado que se borrou todo, chorava num canto e eu negociava com os 'gambés' do outro. Quando viram que a gente era famoso, passaram a negociar", disse.

Ela falou ainda sobre a forma de pagamento para se livrar do flagrante. "Quando entendi que o esquema era dinheiro, me deu raiva. Os caras aceitaram cheque! Devia ter pedido para dividir em duas prestações... E a vontade de sustar o cheque? Tive muito medo. A gente conhece a polícia que tem. Se eu cruzar com o desgraçado, acho que não o reconheço".

Luana afirmou ainda que, atualmente, não pagaria propina e assumiria as consequências dos seus atos.

A atriz não citou o nome de Rodrigo Santoro no caso mas, em outro momento da entrevista, ela lembra que os dois eram namorados quando ela tinha 20 anos.

adblock ativo