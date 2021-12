"Pijama" de Claudia Leitte custa mais de R$ 4 mil

Claudia Leitte usou um look que chamou atenção dos telespectadores do The Voice na noite de quarta-feira, 5. O "pijama" que ela utilizou é de uma griffe e custa R$ 4.050. A empresa só vai lançar o modelo no dia 25 de outubro.

O estilo está em alta e famosas como Jessica Alba, Florence Welch e Rihanna já usaram uma peça assim. Nas redes sociais, o público disse que Claudia Leitte "lacrou" com o modelito.

adblock ativo