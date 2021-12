Péricles promete repertório especial para gravação de DVD em Salvador

No dia 06 de Julho, às 18h, na Arena Fonte Nova, o cantor Péricles irá gravar o seu novo dvd. Os valores promocionais para o show, com ingressos a R$ 50, vão até o dia 03 de julho.

Para o evento o 'rei da voz' promete um repertório já conhecido do público. Além disso, o show trará convidados especiais, como Xanddy do Harmonia do Samba e o sambista Tiee, que farão shows completos, além de participar de uma faixa do dvd. Péricles afirmou nas suas redes sociais que os três cantarão juntos.

O cantor Belo também fará um show muito especial, onde as novas canções se misturam aos grandes sucessos da época que liderava o grupo Soweto.

Os últimos ingressos desse lote podem ser adquiridos no Pida! Salvador Shopping ou Piedade, na Salvador Tickets do Shopping da Bahia ou através do site www.pida.com.br.

