Perfil de Naldo é hackeado e dá cantada em esposa de Belo

A amizade de Belo e Naldo está estremecida. Tudo porque o perfil do funkeiro supostamente foi hackeado e mandou mensagens inbox com cantadas - inclusive com palavras de baixo calão - para Gracyanne Barbosa, a senhora Belo. Segundo Léo Dias, do jornal carioca O Dia, Gracyanne teria mostrado as mensagens para o marido, que se irritou.

Naldo, que é casado com Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, disse que o perfil dele foi hackeado. "Ele teve a conta hackeada por algumas horas. Isso aconteceu ha umas duas semanas, e ele até divulgou isso para evitar qualquer mal-entendido", disse a assessoria do funkeiro.

