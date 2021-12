Pedro Rocha, ex de Nara Almeida, assume nova namorada

Oito meses após o falecimento da sua ex-namorada, Nara Almeida, o modelo Pedro Rocha assumiu o namoro com a também modelo, Josy Carvalho. Pedro postou uma foto ao lado da amada: “Essa felicidade tem nome sim”, escreveu.

Muitas pessoas acompanharam a luta de Nara contra um raro câncer no estômago e torciam também pelo casal, que dividia sua história com os seguidores. A blogueira contou com o apoio do companheiro durante todo o processo contra a doença.

Alguns seguidores questionaram se oito meses era tempo suficiente para já assumir um novo relacionamento. "Ele usou a doença da Nara pra aparecer bonzinho e subir", escreveu uma internauta. Em contraponto, diversas pessoas desejaram felicidades ao casal.

Insinuaram, também, que a mãe da Nara teria mandado uma indireta para o novo relacionamento do ex-genro.

“Você nunca será esquecida e nem substituída, porque amor eterno é só de mãe. Infelizmente, nesse mundo muitas vezes não passamos de degraus para quem quer alcançar um objetivo e não tem capacidade de conseguir sozinho. Te amarei eternamente!”, escreveu Eva Almeida.

