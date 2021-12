Pedro Pondé anuncia saída da Scambo; "Se a banda continua ou não, não sei"

Pedro Pondé confirmou nesta quarta-feira, 1º, que deixou a banda Scambo. Segundo o cantor, ele já havia avisado aos sócios há algum tempo, e não os pegou de surpresa. "Se a Scambo continua ou não, não sei, mas espero que continue, pois tem grandes músicos. Torço por eles", disse.

Pondé preferiu não revelar o que culminou com essa saída. "Não foi uma coisa específica, acho que foi mais um desgaste das relações. Não vejo nenhum culpado", garantiu.

Ele chegou a colocar uma mensagem no Facebook na tarde de terça-feira, 31 e gerou comentários. "Qual foi Pondé?", perguntou uma internauta. "A Scambo permanece unida, né?!", questionou outra. Já outra fã lamentou: "E o meu coração, como fica??? Muito triste isso".

Uns fãs mais exaltados criticaram a atitude dele. "Alguns não respeitaram minha decisão, mas tenho paciência com elas pois sei o tamanho que o Scambo tem na vida delas e essa frustração toda."

Uma coisa é certa, Pedro Pondé vai continuar a carreira musical e já vai começar a ensaiar com músicos com o qual se identifica. "Não pretendo parar de cantar. A música me dá alimento espiritual e condição de manter minha família. Vou continuar cantando minhas músicas".

Scambo tem show

O Portal A TARDE tentou contato com a produção da banda, mas não obteve sucesso. Vale lembrar, que o último disco do grupo, intitulado como "Animal", foi lançado no dia 13 de janeiro em um show no Pelourinho.

A banda tem show marcado para o domingo, 18, no Ármazem Hall, em Lauro de Freitas, no "Encontros de Verão" onde terá participação de Nando Reis, Paralamas do Sucesso e Alavontê.

* Colaborou Mari Sonciarê

