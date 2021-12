Pedro Cardoso abandona programa ao vivo em apoio à greve de funcionários da EBC

O ator Pedro Cardoso abandonou nesta quinta-feira, 23, o programa Sem Censura, exibido ao vivo pela TV Brasil, do qual era convidado. Ele iria divulgar o lançamento do romance "Livro dos Títulos", de sua autoria, mas se recusou a falar em apoio à grave dos funcionários da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), mantenedora da emissora. Em seguida, deixou o estúdio e se juntou aos gravistas na porta da empresa, no Rio de Janeiro.

Ao ser questionado pela apresentadora Katy Navarro sobre o livro, Pedro enfatizou que não iria responder a nenhuma pergunta. "Eu não vou responder essa pergunta nem nenhuma outra. Porque quando eu cheguei aqui hoje encontrei uma empresa que está em greve. Eu não participo de programas de empresas que estão em greve", disse ele.

Durante a explicação, ele também criticou o governo de Michel Temer. "Eu, diante desse governo que está governando o Brasil, tenho muita convicção de que as pessoas que estão fazendo essa greve provavelmente estão cobertas de razão. Então eu não vou falar do assunto que eu vim aqui falar, nem de nenhum outro", afirmou.

O ator ainda citou uma recente polêmica envolvendo o presidente da EBC, Laerte Rimole, que compartilhou memes nas redes sociais com o racismo sofrido pela atriz taís Araújo.

"O que eu soube também quando cheguei aqui é que o presidente dessa empresa, que é uma empresa que pertence ao povo brasileiro, fez comentários extremamente inapropriados a respeito do que teria dito uma colega minha, onde a presença do sangue africano é visível na pele. Porque o sangue africano está presente em todos nós, e em alguns está presente também na pele. Se essa empresa que é a casa do povo brasileiro tem no presidente uma pessoa que fala contra isso, eu não posso falar do assunto que eu vim falar aqui", enfatizou ele, antes de levantar e se retirar do programa.

Neste momento, a apresentadora disse que respeitava a opinião do convidado. "Eu respeito bastante a sua opinião, respeito a sua saída, a gente vive em uma democracia e precisa respeitar a opinião de cada um. Pedro Cardoso, obrigada pela sua presença, entendo perfeitamente tudo o que está acontecendo". O programa continuou normalmente sem a presença de Cardoso.

