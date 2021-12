Paulo Gustavo vai se casar com cerimônia luxuosa

Dezembro de 2015 será marcado pelos casamentos de famosos. Primeiro foi o casal de atores Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira, que oficializou sua união no último domingo, 6, e agora no dia 19, o comediante Paulo Gustavo.

Diferente do seu relacionamento com o dermatologista Thales Bretas, o casamento do ator não deve ser nada discreto. Realizado no Parque Lage, na Zona Sul do Rio, a cerimônia será para 500 convidados.

Segundo a coluna Retratos da Vida, o evento será organizado por um dos mais luxuosos cerimoniais da cidade o Rio, Roberto Cohen. Procurado por muitas celebridades, ele foi responsável pelo casamento de Juliana Paes e Carolina Dieckmann. A decoração ficará por conta do renomado Antônio Neves da Rocha.

Ainda de acordo com a coluna, o casal preferiu não publicar a lista de presentes em nenhuma loja, exigiram apenas a presença de seus amigos na celebração.

O mais inusitado é que PG e Thales, que estão juntos desde setembro de 2014, não contrataram uma equipe de fotografia e filmagem.

