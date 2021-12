Paulo Gustavo impede famosos de usarem celular em casamento

Sem muito burburinho, o comediante Paulo Gustavo se casou com o dermatologista Thales Bretas neste último domingo, 20, no Parque Lage, no Rio de Janeiro.

A cerimônia, que foi realizada para 500 convidados, foi discreta e isso deixou muitos convidados famosos incomodados. Segundo o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", todos os celulares tiveram que ficar guardados, impedindo que qualquer um registrasse o momento.

Conforme o colunista, muita gente ficou chateada, já que era um casamento gay e seria importante mostrar o momento feliz que os rapazes estão vivendo. Uma das que não escondeu a insatisfação foi Luana Piovani (amiga pessoal de Paulo), segundo Léo Dias.

Outro comentário da festa foi a presença de Marina Ruy Barbosa, a Eliza da novela "Totalmente Demais" (Globo). Ninguém estava entendendo o que ela estava fazendo por lá, já que a moça não faz parte da "turma" do comediante.

Além disso, muitos amigos não foram vistos no evento. Angelica e Luciano Huck, por exemplo, ficaram de fora e nem chegaram a receber convite para a cerimônia, conforme o colunista.

