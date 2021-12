Paula Fernandes está magoada com Silvio, diz colunista

A cantora Paula Fernandes está chateada com Silvio Santos. De acordo com a colunista Fabíola Reipert, do R7, cantora teria revelado a pessoas próximas que ficou magoada com o apresentador e dono do SBT depois que ele disse não lembrar dela ter ido em seu programa (ela já foi duas vezes).

O comentário de Silvio teria sido durante a exibição do comercial da Jequiti, sua marca de cosméticos, em seu programa e que Paula é garota-propaganda.

