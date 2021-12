Paula Fernandes culpa crise econômica por redução no número de shows

Em resposta a uma pergunta do apresentador Faustão, a cantora Paula Fernandes afirmou não saber exatamente quantos shows realizou em 2016, mas acredita que o número foi próximo de 150 e atribuiu o "ano atípico" à crise econômica brasileira.

A declaração foi dada durante uma participação da artista no quadro Dancinha dos Famosos, do "Domingão do Faustão", da TV Globo, nesse domingo, 8.

Em resposta a Faustão, Paula preferiu ressaltar as conquistas que obteve no ano anterior, como, por exemplo, a premiação no Grammy Latino na categoria "Sertanejo" pelo álbum "Amanhecer" e o lançamento do DVD "Amanhecer - Ao Vivo".

Ainda durante o programa, a cantora afirmou que gostaria de lançar um álbum para o público infantil futuramente. "É importante que elas (as crianças) tenham referências", comentou.

