Paul McCartney é barrado em festa pós-Grammy

Não basta ser famoso como Paul McCartney para entrar nas festas. O ex-Beatle foi barrado na noite da segunda-feira, 15, na festa após o Grammy, organizada pelo rapper Tyga. Segundo o site TMZ, ele estava com Taylor Hawkings, baterista do Foo Fighters, e Beck, vencedor do album do ano de 2015.

O cantor não ficou satisfeito com a barração, "Quão VIP a gente tem que ser?", disse. ""Precisamos de um novo hit!", brincou com os amigos. Sem conseguir entrar na festa de Tyga, ele foi à da gravadora Republic Records, onde foi bem recebido.

