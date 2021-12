Patrícia Poeta nega briga com William Bonner

Patrícia Poeta não tem nenhum ressentimento ou brigou com o apresentador William Bonner. Ex-apresentadora do Jornal Nacional ao lado do jornalista, Poeta contou à revista Contigo! que tenha saído do programa por causa de um desentendimento. "Bonner é um amigo! A minha decisão foi de caminho profissional mesmo, de investir naquilo que me desafiava mais. Queria ir atrás de um sonho muito antigo, que é de ser comunicadora", disse.

Poeta vai estrear o programa É de casa ao lado de um batalhão de apresentadores como André Marques, Cissa Guimarães, Zeca Camargo e TIago Leifert. "As pessoas vão me ver sem blush, pó... Porque eu quero também dizer que sou igual a todo mundo, acordo de cara lavada e descabelada", disse.

Ela também revelou que está aprendendo a sambar. "Desde o início do ano, tenho feito aulas de samba. Uma vez por semana, eu e um grupo de amigas temos nos empenhado nesse desafio. Morando no Rio há nove anos, estava mais do que na hora de aprender, né?", afirmou.

