Passando por dificuldades, Serguei diz que é feliz

O roqueiro Serguei, nome de guerra de Sérgio Augusto Bustamante, passa por dificuldades financeiras aos 82 anos de idade. Morando em Saquarema, no Rio de Janeiro, o artista cuida do "Templo do Rock", onde vive. "Hoje não tenho dinheiro para nada. Vivo na miséria financeira, mas sou muito feliz. Não tenho do que reclamar. A vida é mesmo rock n'roll", afirmou, em entrevista ao Ego.

Serguei, que não tem mais se apresentado, voltou ao noticiário quando, há uma semana, foi internado em um hospital público para tratar problemas bronco-respiratórios causados pela poeira e limo do ambiente em que vive.

Segundo o Ego, o artista recebe atualmente R$ 1.800, e a casa tem o custo de R$ 5 mil mensais. Ainda tem que comprar remédios para o pulmão, que custam R$ 1 mil. Mas nada parece abalar a alma roqueira. "As pessoas têm mania de ficar reclamando da vida, mas sou um cara muito feliz. Não tenho dinheiro. Mas não me falta nada do que realmente preciso para viver como amor", destacou.

adblock ativo