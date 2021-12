Parque faz promoção com meia-entrada no mês das crianças

O Fiesta Park, instalado na avenida Paralela, lança promoção especial para o mês das crianças, com meia entrada para todo o público em outubro.

O parque conta com 16 brinquedos com horário de funcionamento subdividido em sessões, que vão das 17h às 22h de terça a sexta; das 16 às 22h aos sábados e das 14 às 22h aos domingos e feriados.

O local também dispões de estacionamento gratuito, praça de alimentação e equipe de primeiro socorros. Dentre as atrações voltadas para toda a família, estão brinquedos importados da Europa como a montanha-russa Looping Star, o Waka Waka, Disco Car, Over Ther Top - único no Brasil – e o Xtreme.

