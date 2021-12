Parque da Cidade recebe atividades culturais gratuitas neste fim de semana

O Parque da Cidade recebe neste domingo, 28, a segunda edição do projeto "Teatro para Todos", que oferece atividades culturais gratuitas voltadas para o bem-estar e entretenimento de diversos públicos como teatro, música, feira de produtos artesanais entre outros. A programação também irá contar com aula de yoga e sessões de massagem ayurvedica.

Entre as atrações teatrais estão os espetáculos "É das palhaças que eles gostam mais", às 12h e às 15h45; "Causos de Zé Bocó e Pedro Malazartes!" - Uma Sessão de narrativas do Teatro Griô" , às 13h30 e o stand-up "#Pelomundo", de Pisit Mota, às 14h45.

Já o repertório musical ficará por conta do "Bloco De Hoje a 8", que levará a irreverência do samba para o público. E também irá contar com a Feira da Sé, que reúne produtos artesanais de realizadores de Salvador, além de oficinas para crianças.

Espetáculos:

"É Das Palhaças que Eles Gostam Mais"

O espetáculo "É Das Palhaças que Eles Gostam Mais", do grupo Nariz de Cogumelo, narra, de maneira bem-humorada, a história de quatro palhaças vestidas apenas com toalhas que entram em cena e convidam eles, os espectadores, a “descobrirem” das formas mais inusitadas o universo das mulheres-palhaças e o que as torna tão especiais. Números clássicos de circo e arte de rua ganham um novo olhar com a ousadia debochada e a feminilidade bem-humorada das palhaças, que mostram ao público porque, afinal, é delas que eles gostam mais.

Stand-up #PeloMundo, Pisit Mota

O humorista Pisit Mota apresenta seu stand up #PeloMundo, que aborda diversas situações do cotidiano político e social brasileiro, de forma leve e bem-humorada. Assinando a direção e o roteiro, Pisit trata com humor e leveza questões pungentes do momento brasileiro atual, provocando e tecendo perguntas de modo despretensioso.

"Causos de Zé Bocó e Pedro Malazartes!" - Uma Sessão de narrativas do Teatro Griô"

Humor, lirismo e alegria estão presentes na peça "Causos de Zé Bocó e Pedro Malazartes!" - Uma Sessão de narrativas do Teatro Griô, bebendo no Romanceiro Popular Nordestino, acompanhados de muita cantoria, executada ao vivo por narradores e músicos. Um grupo de narradores errantes pega a estrada para levar adiante as façanhas dos instigantes personagens em seus desafios inusitados, cômicos, astuciosos e também em seus embates com tipos poderosos, gananciosos e perversos, com muita música, literatura de cordel, humor e encantamento.

