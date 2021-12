Par em 'Êta Mundo Bom!', Camila Queiroz e Klebber Toledo engatam romance

Os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo são o mais novo casal do meio artístico. De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, eles já assumiram o romance nos bastidores da novela Êta Mundo Bom!, mas ainda não vieram a público confirmar o namoro

Nesta semana, os intérpretes de Mafalda e Romeu foram fotografados na saída de uma sessão do cinema do shopping Village Mall, no Rio de Janeiro.

Ao final da sessão, a publicação diz que eles deixaram a sala juntos, na companhia da colega de elenco Duh Moraes e mais uma amiga. Ao avistarem um paparazzo, eles se distanciaram e fingiram que não estavam juntos.

O medo em assumir a relação, segundo o jornal, é mais de Camila, que terminou seu namoro com o modelo Lucas Cattani no mês de junho. Por ser recente, ela teme que o ex pense que ela começou a se envolver com Klebber quando ainda estavam juntos.

adblock ativo