Paparazzo Misteriosa é a última capa da Playboy

Mostrando que já não tem mais tanta relevância assim no país, a Playboy vai encerrar as atividades no Brasil com a edição de dezembro tendo como estrela a "famosa" Paparazzo Misteriosa, uma jovem que usa máscara e tira fotos de famosos nas ruas do Rio de Janeiro.

"Quero um ensaio memorável. Algo que supere os ensaios de Tiazinha e feiticeira. Assim como elas, estou entrando para um seleto grupo de estrelas. Vim para fazer história!", disse a misteriosa mulher, que assinou contrato com a revista nesta quarta-feira, 2.

Ela, que é gaúcha e formada em Comércio Exterior, ainda ironizou Maitê Proença, que rejeitou o convite para ser a última estrela da revista. "Que me desculpe a Maitê, mas a capa é minha. Estou lisonjeada. Tenho consciência de que muitas mulheres gostariam de estar no meu lugar, mas o privilegio é só meu", afirmou.

Para uma revista que já teve as mulheres mais desejadas e famosas do Brasil na capa, o fim é melancólico. Há ainda a possibilidade da revista voltar por outra editora, mas nada ainda foi confirmado.

