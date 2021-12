Paolla Oliveira sobre Joaquim Lopes: 'Eu o amo'

Paolla Oliveira negou que teria evitado ficar no mesmo ambiente que o ex-marido Joaquim Lopes neste domingo, 20, em um camarote no Rock in Rio 2015. Segundo reportagem publicada no jornal Extra, o ex-casal teria se estranhado e gerado o maior "climão" no ambiente.

Em conversa com o Ego, a atriz não só desmentiu a publicação como falou do sentimento que ainda tem por Joaquim. "Eu amo o Joaquim. Ele é superamigo. Estamos juntos no camarote. Não existe nada de climão", contou.

Procurado, o ator retribuiu o elogio a ex-mulher: "A gente é superamigo, não tem nada de climão".

No festival, Paolla chegou a ser fotografada fazendo carinho no ex. Eles também passaram um bom tempo conversando em clima amigável.

Paolla e Joaquim foram casados por 5 anos e se separaram em fevereiro deste ano.

