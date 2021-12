Pai de William Bonner morre; apresentador será substituído no 'JN' desta quarta

O pai do jornalista e apresentador William Bonner morreu nesta quarta-feira, 29. Bonner será substituído no Jornal Nacional por Heraldo Pereira. A informação foi confirmada pela Rede Globo.

Giulianna Morrone, que cobre as férias de Renata Vasconcellos, também estará na bancada. Galvão Bueno participa do jornal para falar sobre a tragédia com o avião em que estava grande parte da equipe da Chapecoense.

