Pai de Neymar estaria namorando ex-capa da Playboy

O pai de Neymar estaria namorando a atriz Franciely Freduzeski, de acordo com o jornal Extra. Oficialmente, Neymar pai, 52, ainda é casado com a mãe do jogador, Nadine. Mas eles vivem separados.

Segundo o jornal, ele mantém o relacionamento com a atriz em sigiloso. Franciely, 38, foi capa da revista Playboy em julho de 2002 e participou da primeira edição do relaity show "A Fazenda" em 2009.

Ela esteve em Barcelona no incídio de agosto e depois acompanhou o jogo da Seleção Brasileira contra o Equador em Porto Alegre. Ela também compareceu a um leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar.

Unreal... #babydaddy #music #segueakombi #extreme 🌈🌻🍄 Uma publicação compartilhada por francielyfreduzeski (@francielyfreduzeski) em Set 4, 2017 às 4:56 PDT

