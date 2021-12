Pai de MC Biel minimiza postura do filho em suposto assédio

O pai do funkeiro MC Biel, Sergio Rodrigues, minimizou a postura do filho com a repórter que o acusou de assédio sexual. "Qualquer moleque numa rodinha faz uma palhaçada dessa aí. Só que o momento que estamos vivendo hoje, esse assunto está em pauta, né?", disse, nesta segunda-feira, 6, para o jornal "Extra".

De acordo com a denúncia da jornalista, MC Biel fez declarações como: "Idade não significa nada. Se te pego, te quebro no meio"; "E eu sou heterossexual. Eu gosto é de b..."; "Sim, você quer que eu te dê um (selinho)?" e "Queria que sua entrevista fosse a última do dia, te levaria para um hotel e te estupraria rapidinho".

O pai de Biel disse que o filho estava brincando. "Está tudo muito distorcido. O que já tinha que ser dito, foi dito nos autos do inquérito. Agora, é aguardar a apuração jurídica. Quanto à educação que a gente deu para ele, a gente não tem dúvida nenhuma do menino bom e exemplar que ele é. É muito triste as pessoas comprarem essa história de que meu filho é machista".

Sergio Rodrigues argumenta que o funkeiro é brincalhão, mas que respeita as mulheres. "Tinham vários outros jornalistas ali, e o que aconteceu foi uma piada. Nunca criei meu filho com pensamento machista. Ele é apaixonado pela mãe e pela irmã. Eu tenho mais de vinte sobrinhas, e ele respeita todas. Isso o que aconteceu é lamentável", afirmou.

Ele também questionou o motivo da jornalista não ter prestado queixa logo após o episódio. "O fato aconteceu no dia 3 de maio, e ela só foi fazer o boletim de ocorrência no dia 11, depois de oito dias. Isso é coisa plantada mesmo para prejudicar o meu filho. Se realmente aconteceu o que ela diz, por que ela saiu, chorou no táxi, e não foi logo na delegacia? Por que ela esperou oito dias?", questionou.

Na denúncia, a jornalista apresentou áudio e vídeo da entrevista, onde supostamente foi vítima de assédio sexual.

