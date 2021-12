Pai de Harry, Príncipe Charles levará Meghan Markle até o altar

O príncipe Charles, pai de Harry, levará Meghan Markle ao altar para se casar com o filho dele neste sábado, 19 de maio. A própria atriz americana fez o pedido ao futuro sogro depois de confirmar que o pai não poderia cumprir esse papel na cerimônia por questões de saúde.

De acordo com o Palácio de Kensington, que comunicou a novidade pelo Twitter na manhã desta sexta-feira, 18, o príncipe de Gales está honrado em poder receber Meghan dessa forma na família.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi