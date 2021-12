Pai confirma namoro de Camila Pitanga e Igor Angelkorte

Camila Pitanga e Igor Angelkorte estão mesmo juntos. O namoro foi confirmado pelo próprio pai da atriz, Antônio Pitanga, em entrevista à coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, durante a abertura do Festival do Rio, no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 1º.

"Eles estão namorando, sim. E viajaram juntos, só os dois. A Camila está feliz, é uma pessoa que gosta de viver a vida", disse Pitanga, lembrando que o casal tirou férias após o fim da novela "Babilônia" e embarcou para Paris, na França.



Os rumores sobre o novo relacionamento da atriz surgiram após o casal chegar junto e mostrar intimidade durante a festa de aniversário de Leandra Leal, em meados de setembro.



Camila e Igor teriam se aproximado durante as gravações da novela.

