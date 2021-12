Pagode e piseiro: Márcio Victor e Barões da Pisadinha lançam clipe de "Sigilinho"; assista

O clipe do single "Sigilinho", parceria entre Marcio Victor e Barões da Pisadinha, foi lançado e está disponível em todas as plataformas digitais, além do canal do Youtube do Psirico.

Composta por Cristian Bell e Micael Lucas, a canção foi gravada na Bahia. O clipe foi dirigido por Chico kertész, da produtora Macaco Gordo e conta a história de uma balada sigilosa, realizada em um galpão no centro histórico de Salvador, onde a entrada de celulares e aparelhos eletrônicos é proibida, para que não tenham "vazamentos de imagens".

Márcio afirmou que queria produzir um trabalho com a turma da Barões da Pisadinha há muito tempo.

"Eu estava louco para que chegasse a hora pra gente gravar juntos e Deus nos uniu. Foi muito bom recebê-los aqui na nossa terra, em um clima descontraído, com um churrasquinho e toda a leveza e alegria dessa galera", contou.

"A música é muito gostosa, uma mistura do piseiro com o pagode, deu muito certo e tenho certeza que a galera vai gostar muito, vai ser umas das grandes apostas do Psirico este ano", conta o artista. O vídeo conta com a participação dos influenciadores baianos, Dum Ice, Cristian Bell, kanário e Dumzito, além do Influenciador/ TikToker Victor Melo.

Confira:

