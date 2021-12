Página de Letícia Sabatella no Facebook é bloqueada

A fanpage de Letícia Sabatella no Facebook saiu do ar na tarde desta segunda-feira, 4. É possível acessar, mas as mensagens não são mostradas. A atriz, que se posicionou contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, tem sido alvo de ataques nas redes sociais e a página dela pode ter sido denunciada pelos usuários contrários a ela.

"Eu acho que as pessoas perderam a noção de limites em relação a uma conduta ética. As pessoas estão agredindo tanto. O Facebook bloqueou a página, provavelmente por um excesso de denúncia da extrema direita. Mas houve uma reação contrária e ele já desbloqueou. Algumas pessoas ligaram para o diretor da empresa", disse a atríz em entrevista ao jornal Extra, do Rio de Janeiro.

A atriz não descarta tomar atitudes legais contra as reações. "Me preocupa muito o que está acontecendo com o país como um todo. Essa polarização e esse ódio. Então, estou pensando no que eu posso fazer para diminuir isso. Eu vou tomar alguma providência e mostrar que existe um limite", afirmou.

