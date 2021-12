Padre Fábio de Melo sai de redes sociais e anuncia fim de carreira musical

Após sair das redes sociais, o Padre Fábio de Melo anunciou que também deixará sua carreira musical, nesta terça-feira, 13.

O religioso deu a notícia no seu programa de TV, ‘Direção Espiritual’. “Quero dizer que já estou me aposentando com o trabalho da música. Tudo indica que esse será o meu último ano fazendo esse trabalho de evangelização pela música. Tenho refletido muito, pedido muito a Deus que me ajude a decidir isso, mas estou muito certo de que o meu tempo com a música já deu. Pretendo ficar em outras frentes de evangelização, mas vamos trabalhar enquanto temos compromissos marcados”, afirmou o padre.

Após a repercussão do seu posicionamento em relação a soltura de Alexandre Nardoni, para o o dia dos pais, o Padre Fábio de Melo avisou que não estava bem e que sairia do Twitter. “Meus queridos, vou ficando por aqui. Tenho uma saúde emocional a ser cuidada. Sei o quanto já provei a solidão provocada pela depressão, pelo pânico”, compartilhou ele.

A agenda do religioso conta com shows até dezembro, quando se apresenta em Belo Horizonte, no dia 14.

