Padre Fábio de Melo aparece com novo visual e choca internautas: "Está parecido com o Shrek"

O padre Fábio de Melo surpreendeu os internautas após aparecer como convidado para o programa de Angelica, o Simples Assim. O choque acontece porque Fabio estaria com um novo visual no rosto.

No Twitter, muitos usuários comentaram o novo visual do sacerdote. “Padre Fábio de Melo fez algum tipo de harmonização no rosto? Ele está parecido com o Shrek quando vira humano”, escreveu uma internauta nas redes sociais.

“O padre Fábio de Melo fez harmonização facial e está parecendo o boneco Sinforoso”, disse outro usuário do Twitter.

adblock ativo