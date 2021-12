Pabllo Vittar tranquiliza fãs após infecção

Após cancelar a apresentação no Criança Esperança (TV Globo) no último sábado, 19, por conta de uma infecção no dente, Pabllo Vittar usou o Stories no Instagram para tranquilizar os fãs. O artista teve uma inflamação no siso e foi substituído pelo ator Silvero Pereira, que interpreta um travesti em A Força do Querer (TV Globo).

"Ei bebês, como vocês estão? Que saudades! Essa semana já tiro esse siso, não estou sentindo mais tanta dor por conta da medicação. Essa semana já tiro esse que estava inflamado e mais os outros três. Fico de repouso até o final do mês e depois a gente já volta para essas quebradeiras da vida", disse Pabllo, sem estar montada.

Pabllo finalizou os vídeos agradecendo pela preocupação de seus seguidores. "Obrigado a todo mundo que está mandando boas vibrações, me sinto muito querido, obrigado mesmo, amo vocês", completou.

