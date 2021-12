"Orei para que não acontecesse o pior", diz Joelma

Joelma se manifestou neste domingo, 4, depois da saída de Chimbinha do show da banda Calypso na noite de sábado, 3, em Teresina, no Piauí. "Minha postura no show foi em função do medo de estar próxima a ele. Tive receio e fiquei com os olhos fechados orando para que não acontecesse o pior. Peço que compreendam e saibam que somente por Deus e pelo amor e respeito aos fãs eu me dispus a entrar no palco e fazer o show", disse em nota.

Ela contestou a decisão judicial que liberou Chimbinha para tocar com a banda, já que ela foi vítima de violência doméstica. "Respeito a decisão da justiça do Pará que permitiu a volta de Chimbinha aos palcos e ao trabalho, mas a minha integridade física e da equipe tem que ser respeitada e garantida. As nossas vidas valem mais do que qualquer direito ao trabalho e mais do que a vaidade de uma pessoa instável comprovada por pessoas próximas e que inclusive já tomaram coragem de vir a público se manifestar. Pelo que sei, a garantia a vida se antepõe aqui a qualquer outro direito", continuou.

