Olivia Wilde publica foto e anuncia sua segunda gravidez

A atriz Olivia Wilde (da série Vinyl, da HBO) anunciou nesta segunda feira, 18, que está grávida de seu segundo filho.

A intérprete de Devon na série Vinyl (recentemente renovada para a segunda temporada pelo canal HBO) é casada com o roteirista e comediante Jason Sudeikis há cinco anos e são pais do pequeno Otis, de 2 anos.

O garotinho aparece ao lado da mãe na foto publicada no Instagram, ambos tocando as suas próprias barrigas, com a legenda "combinando barriga de bebês".

